Російський співак Микола Басков викликав бурхливу реакцію співвітчизників своїм зізнанням в Мережі
Як передає Politeka.net, на артиста буквально накинулися фолловери після посту в Instagram.
«Хочууууу на моооорееее 😬 дуже 🙌🏻 коли вже відкриють кордони 😢❓»,- написав Басков і опублікував своє сумне фото.
Зазначимо, визнання Баскова зустріли досить різко. У коментарях його дорікають, і пишуть, що відпочити можна і в Росії.
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«А чим наше море не море?», «А російські курорти вас не приваблюють?», «Їдь в Анапу», «Дуйте в Сочі, чим не море 😂😂😂 а то туди струму співати», «Можна і в своїй країні разок відпочити», «Ласкаво просимо в Сочі», «В Сочі чекаємо Микола вас», «До ваших послуг: Балтійське, Чорне і Азовське, Північного Льодовитого (Біле, Баренцове, Карське, Лаптєвих, Східно-Сибірське і Чукотське) і Тихого (Берингове, Охотське і Японське)», - пишуть фоловерів.
Також уважний фанат Баскова звернув увагу, що артист помітно схуд.
«Подхудал зовсім Кольчик))», - написали під фото.
Нагадаємо, нещодавно на недолік морського відпочинку скаржилася і співачка Ані Лорак.
Нагадаємо, що Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».
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