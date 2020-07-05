Російський співак Микола Басков викликав бурхливу реакцію прихильників роликом, на якому постав у незвичному вигляді

Як повідомляє Politeka.net, свіже відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Басков зняв себе крупним планом. На відео у нього не було частини зубів, а в руках красувалася пляшка горілки. Він почав кричати дивним голосом, що збирається відзначити свій успіх з новим кліпом.

«Радість-то яка, ми з marina_phedunkiv на 5 місці в трендах з її кліпом на пісню #Лавсторі», - написав співак.

За день відео зі співаком подивилися понад 125 тисяч разів. В коментарях йому залишили масу відгуків. Одні шанувальники хвалили артиста за сміливість, а інші не розуміли, навіщо Басков опускається до такого рівня.

«Микола ну навіщо таке знімати? ви ж порядна людина, краще співайте нову пісню», «Капець, я спочатку не зрозуміла що відбувається», «Микола-це ви так без грімма, скажіть чесно?», «Микола ви там чого? Тренди трендами але ми хочемо почути "вишнева любов"», «Микола, ви просто супер комік! Вам цей жанр йде, і нам весело і вам добре, не зупиняйтеся на досягнутому!», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Басков починав кар'єру, як серйозний виконавець, але останнім часом заради популярності йде на різні експерименти з образами.

Нагадаємо, що Баскова в підлітковому вбранні перекосило на тлі сумного Урганта "Хлопчики в дитинство впали".

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