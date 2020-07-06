Колишня балерина Великого театру Анастасія Волочкова
Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото, пише Politeka.net. (Щоб подивитися фото – проскролльте вниз).
На знімку вона позує з незмінним шпагатом. На цей раз на сходах. Вона одягнена в спортивну футболку і пуанти. При цьому не видно щоб на ній були хоча б якісь шорти, не кажучи вже про штанях.
«Намагаюся виміряти ширину мармурових сходів будинку мірою свого шпагату.😂 Цю хокейну іменну футболочку для мене виготовили в Новокузнецьку 18 років тому!🙈🙏 Але я як і раніше люблю бути першою у багатьох починаннях», - написала балерина.
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Коментарі вона відключила, тому користувачі мережі не змогли висловити своє ставлення до побаченого.
Зазначимо, нещодавно Волочкова шокувала «політичним» заявою, заступившись на Путіна. За її словами, у своїй бідності її співгромадяни винні самі, і не повинні звинувачувати в цьому президента.
А на заперечення про те, що пенсіонери відпрацювали 50 років, їм підвищують пенсійний вік, а пенсія, в кращому випадку, – 11 тисяч рублів.
«І що тепер робити? Чому в цьому винен президент? Це не найбільша проблема в нашій країні. І я не вважаю можливим взагалі в принципі звинувачувати нашого президента…. Чому повинен одна людина віддуватися за все?», – парирувала Волочкова.
Нагадаємо, кинута нареченим Волочкова розкрила подробиці зради.
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