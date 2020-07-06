Після переїзду в США у Меган Маркл з'явився привід для ревнощів

Про це пише видання 7 днів.

В той час, коли Меган Маркл і принц Гаррі жили в королівському палаці, нікому і в голову не прийшло б запідозрити сина принцеси Діани в невірності.

Але все змінилося після того, як колишні герцоги втекли з палацу до США.

За інформацією таблоїдів, після переїзду принц Гаррі почав відвідувати сусідку, якою виявилася ні хто-небудь, а сама Адель.

Спершу герцог з'явився в перший раз з візитом ввічливості з метою відновити колишнє спілкування. Адже принц зустрічався з Адель не раз, коли вони жили в Лондоні. Тоді вони навіть співпрацювали в рамках благодійного проекту допомоги жертвам жахливої пожежі в хмарочосі Grenfell Tower.

А тепер, після того, як вони переїхали до Сполучених Штатів, Гаррі вирішив "відновити контакт" з британською зіркою. Як стверджують ЗМІ, принц Гаррі зазирнув в будинок співачки, а вона пригостила його випивкою у своєму домашньому барі.

Як розповідає обізнаний інсайдер з штату прислуги Адель, після цього послідували наступні візити. Не виключено, що принцу Гаррі після переїзду просто стало нудно і самотньо.

Сама ж Меган Маркл була так захоплена своїми заняттями, що навіть не відразу зрозуміла, що Гаррі немає вдома. Через час їй поскаржилася одна з подружок, і екс-герцогиня була змушена влаштувати Гаррі сцену ревнощів.

Швидше за все, Меган Маркл не надто серйозно сприйняла цей інцидент, щоб запідозрити принца Гаррі в зраді, але колишньому герцогу тепер заборонено відвідувати Адель.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі досі перебувають у пошуку роботи, тому не виключено, що колишні герцоги можуть повернутися в королівський палац.

«Меган і Гаррі поки не знайшли місце, яке змогли б назвати своїм домом. Вони продовжують шукати. Останні місяці вони багато часу провели разом з сином. Він росте щасливим дитям, якому життя в Лос-Анджелесі дуже подобається. Його батьки задоволені, що маємо можливість бачити, як він росте», - розповів королівський експерт.

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