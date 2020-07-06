После переезда в США у Меган Маркл появился повод для ревности

Об этом пишет издание 7 дней.

В то время, когда Меган Маркл и принц Гарри жили в королевском дворце, никому и в голову не пришло бы заподозрить сына принцессы Дианы в неверности.

Но все поменялось после того, как бывшие герцоги сбежали из дворца в США.

По информации таблоидов, после переезда принц Гарри начал навещать соседку, которой оказалась ни кто-нибудь, а сама Адель.

Сперва герцог появился в первый раз с визитом вежливости с целью возобновить прежнее общение. Ведь принц встречался с Адель не раз, когда они жили в Лондоне. Тогда они даже сотрудничали в рамках благотворительного проекта помощи жертвам ужасного пожара в небоскребе Grenfell Tower.

А теперь, после того, как они переехали в Соединенные Штаты, Гарри решил "восстановить контакт" с британской звездой. Как утверждают СМИ, принц Гарри заглянул в дом певицы, а она угостила его выпивкой в своем домашнем баре.

Как рассказывает осведомленный инсайдер из штата прислуги Адель, после этого последовали следующие визиты. Не исключено, что принцу Гарри после переезда попросту стало скучно и одиноко.

Сама же Меган Маркл была так увлечена своими занятиями, что даже не сразу поняла, что Гарри нет дома. Через время ей пожаловалась одна из подружек, и экс-герцогиня была вынуждена устроить Гарри сцену ревности.

Скорее всего, Меган Маркл не слишком серьезно восприняла этот инцидент, чтобы заподозрить принца Гарри в измене, но бывшему герцогу теперь запрещено навещать Адель.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри до сих пор находятся в поиске работы, поэтому не исключено, что бывшие герцоги могут вернуться в королевский дворец.

«Меган и Гарри пока не нашли место, которое смогли бы назвать своим домом. Они продолжают искать. Последние месяцы они много времени провели вместе с сыном. Он растет счастливым малышом, которому жизнь в Лос-Анджелесе очень нравится. Его родители довольны, что есть возможность видеть, как он растет», - рассказал королевский эксперт.

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