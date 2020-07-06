Це вже не перший схожий випадок у відділеннях банку

ПриватБанк звинувачують в несумлінному обслуговуванні клієнтів

Про це йдеться у свіжому негативному відкликання, який був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнтки, яка працює в Приватбанку, у її батька закінчився термін дії карти, і потрібно було перевипустити у відділенні нову.

"Підійшла до фахівця, попередила, що б нічого не нав'язував потайки як змушує керівництво. Карта випущена, минув час і батько звернув увагу, що за щось списуються гроші. Потайки підключили страховку! Цікаво, скільки ще клієнтів які не в курсі? На скільки я зрозуміла, ця проблема тільки в Філії РЦ. Мене керівник відділення теж змушувала підключати страховку, під загрозою позбавлення премії", - поскаржилася вона.

Співробітниця Приватбанку у відгуку також зізналася, що незважаючи на відмову клієнтів, керівництво банку змушує їх "впарювати" страховку.

"І фахівців змушують парити кожному клієнту страховку, інакше потім виносять мозок і носом у багно. Так не можна! Вам грошей мало, у людей ще менше. І якщо людина не хоче — значить не хоче, а не брехати, що це обов'язково! І до речі додам, нам забороняли клієнтом віддавати гроші без замовлення. Не більше 100 тисяч", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

"Добрий вечір! Ми звернулися до Вас в особистому повідомленні і запросили контактні дані, щоб перевірити інформацію і розібратися в ситуації. З повагою, ПриватБанк," - відповів на скаргу представник банку.

"Це приваторабство. Не хочеш догоджати своєму господарю - пішов геть звідси", "А тому що за цими страховками існує негласний план. Впарюють як хочеш. Або голову винесуть або в гіршому випадку звільнять з занесенням в чорний список", "Потайки підключають і все , навіть не питають. Керівництво змушує, їм все мало і мало ", - розповіли інші клієнти, яким, швидше за все, довелося зіткнутися з аналогічною проблемою.

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