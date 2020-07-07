Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато підкорила досконалою фігурою під час занять спортом

Зірка записала в Instagram сторіз, в яких постала в спокусливому вигляді, пише Politeka.net. Модель обрала для заняття бігом коричневий топік, який обтягнув її великі груди.

Тонка тканина натягнулася на неймовірних формах, які, здавалося, зараз вирвуться назовні. Тонкі бретельки топа потягнулися за потилицю і вп'ялися в шкіру. Акценту декольте додав тонкий ланцюжок з кулоном.

Під топом тіло обтягнув чорний пасок. Важко не помітити красивий прес і ідеальну талію.

Зірка зробила косичку, а також одягла великі сонячні окуляри з дзеркальними стеклами.

Кадри вийшли дуже гарячими й соковитими.

Оскільки відео були оприлюднені в сторіз, ніхто не зміг відкрито прокоментувати їх і поставити лайк.

Однак, судячи, за іншими постам ідеальна красуня часто отримує масу компліментів, завдяки своїй яскравій зовнішності.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в досить спокусливому вигляді.

Красуня одягла бікіні, яке ледь утримувало і прикривало її великі форми. Маленький білий ліфчик у вигляді трикутників натянувся на великих грудях. Тонкі лямки розтягнулися і здавалося, впиваються в шкіру.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато постала в тісній сукні з глибоким декольте і зі зміїним принтом. Тонкі лямки маєчки підкреслили обсяги зірки, натягнувшись на грудях.

Здавалося, бюст настільки величезний і важкий, що зараз вивалиться з майки. Модель зняла себе з вигідного ракурсу, щоб якомога краще показати свої "багатства".

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