Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала свіжий літній образ

На фото красуня позувала в жовтому закритому купальнику з вирізом в зоні декольте. Різатдінова лежала на шезлонгу, доповнивши образ очками, а в руках тримала освіжаючий напій. Ганна засмагала на сонечку, радіючи літу в столиці України - Києві. Цікаво, що якщо подивитися на ногу красуні, то на ній чомусь чотири пальці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже три тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Клас! А де це?", "З такою фігуркою гріх у суцільному купальнику засмагати", "Аня, завжди розкішна та красива!", "Це Аня ви себе так фотошопили що у вас на нозі залишилася чотири пальці ??????", "Досконалість".

Фанат відразу ж дав пояснення цієї ситуації, чому чотири пальці:

"Придивіться великий палець ховається за вказівним (на нозі)"

Повідомлялося, що Ганна Різатдінова здивувала сміливим образом, оголивши довгі ноги.

Анна Різатдінова любить приміряти сміливі образи. На цей раз вона перевершила саму себе і сфотографувалася в максимально короткому вбранні.

Раніше ми повідомляли, що відома українська гімнастка Ганна Різатдінова показала сміливий образ і розповіла про своє оточення.

На фото Ганна позує в чорному платті, а зверху наділу блузку світлого кольору.

Нагадаємо, ніжна фаворитка Ями з "Танців з зірками" показала вражаючий бюст

А ще Politeka писала, що улюблениця Влада Ями з «Танців з зірками» показала досконале тіло в приспущенном міні

Також Politeka повідомляла, що улюблениця Влада Ями з «Танців з зірками» блиснула розкішним тілом на пляжі



