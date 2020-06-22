Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая являлась фавориткой Влада Ямы на проекте «Танці з зірками», похвасталась путешествием по стране в окружении звездного кулинара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Впечатления очень теплые. Знаю точно, что мы делаем очень важную миссию для нашей Страны, потому что мы даже не представляем насколько много невероятных мест в Украине!» - говорится в сообщении.

Уточним, что рядом с Ризатдиновой позирует победитель «Мастершефа» Евгений Клопотенко.

«Дальше будет», - коротко подчеркивается в подписи.

Уточним, что публикация Ризатдиновой стала причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Классные», «Аня, очень красивая. Красотка», «бомбезные», - пишут они.

До этого сообщалось, что украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой хореографа Влада Ямы на проекте «Танці з зірками», поразила естественной красотой.

У себя в Инстаграм спортсменка опубликовала фото с прогулки. Анна вышла прогуляться, надев белую футболку и короткие велосипедки. Несмотря на то, что девушка была очень просто одета, выглядела она безупречно. Короткие шортики подчеркнули ее роскошные стройные ножки. Видно было, что спортсменка гуляет в парке.

Кроме этого, Анна опубликовала селфи. Девушка надела солнцезащитные очки и сфотографировала себя на фоне зеленых насаждений.

Напомним, что Анна Ризатдинова понежилась на солнышке в соблазнительной позе: «Какой прекрасный…».

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова показала упругое тело прямо в полете: "Идеал".

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