Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", показала свежий летний образ

На фото красотка позировала в желтом закрытом купальнике с вырезом в зоне декольте. Ризатдинова лежала на шезлонге, дополнив образ очками, а в руках держала освежающий напиток. Анна загорала на солнышке, радуясь лету в столице Украины - Киеве. Интересно, что если посмотреть на ногу красотки, то на ней почему-то четыре пальца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти три тысячи лайков и написали множество комментариев:

"Класс! А где это?", "С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать", "Аня, всегда роскошная и красивая!", "Это Аня вы себя так фотошопили что у вас на ноге осталась четыре пальца ??????", "Совершенство".

Фанат сразу же дал объяснение этой ситуации, почему четыре пальца:

"Присмотритесь большой палец скрывается за указательным( на ноге )".

Сообщалось, что Анна Ризатдинова удивила смелым образом, обнажив длинные ноги.

Анна Ризатдинова любит примерять смелые образы. На этот раз она превзошла саму себя и сфотографировалась в максимально коротком наряде.

Ранее мы сообщали, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала смелый образ и рассказала о своем окружении.

На фото Анна позирует в черном платье, а сверху надела блузку светлого цвета.

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