Звезда шоу «Танці з зірками» и фаворитка хореографа Влада Ямы Анна Ризатдинова сверкнула идеальной фигурой в мини на пляже

Так, знаменитость решила провести день на популярном пляже вместе с подругой, нарядившись в яркое мини-платье. Оно максимально подчеркивало красоту звезды, передает Politeka.

«Очень вам советую туда попасть! Атмосфера максимально перенесет вас на Кубу 🇨🇺 Продумано всё до мелочей 🔝 Музыка, танцы, сёрф , чурросы,и даже Kids Cuba camp ) вообщем кайффффф😍», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Ризатдинова позирует сперва одна в ярком оранжевом платье, а потом вместе с подругой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотища», «роскошная», «класс», «суперская», «вот это красотка», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая являлась фавориткой Влада Ямы на проекте «Танці з зірками», похвасталась путешествием по стране в окружении звездного кулинара.

«Впечатления очень теплые. Знаю точно, что мы делаем очень важную миссию для нашей Страны, потому что мы даже не представляем насколько много невероятных мест в Украине!» - говорится в сообщении.

Уточним, что рядом с Ризатдиновой позирует победитель «Мастершефа» Евгений Клопотенко.

Напомним, что Анна Ризатдинова понежилась на солнышке в соблазнительной позе: «Какой прекрасный…».

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова показала упругое тело прямо в полете: "Идеал".

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова задрала платье, заставив мужчин краснеть: «Женщина мечты».