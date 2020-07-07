Літо – гарний привід для зміни іміджу, тому багато знаменитостей вирішили привнести в свій образ щось новеньке

Politeka.net згадувала, хто із знаменитостей останнім часом кардинально змінив імідж, обстриг або перефарбував волосся, або просто приміряв нову зачіску.

На днях здивувала шанувальників співачка Наталія Могилевська, яка стала ефектною блондинкою. Жінка поділилася фото з повністю знебарвленим волоссям. Зазначимо, що раніше співачка «носила» каштанове волосся.

Відразу кілька артисток зважилися обрізати чолку. Наташа Корольова з чолкою стала виглядати набагато молодше, ніж без неї.

Дуже йде чолка також українській телеведучій Маші Єфросиніній. Вона обстригла чолку на карантині, вирішивши поекспериментувати.

Олена Кравець з «Квартал 95» зважилася на серйозну зміну іміджу, відрізавши волосся. Тепер у актриси коротка стрижка.

А ось деякі зірки для того, щоб освіжити свій образ експериментували із зачісками. Так, зірка «Орла і решки» Настя Івлеєва зробила модні в цьому сезоні «ріжки».

Її приклад наслідувала співачка Ольга Бузова. Крім цього, артистка приміряла кілька перук, що теж освіжило її стрічку в Instagram.

Екс-ВІА Гра Анна Седокова теж вирішила приміряти перуку.

А ось Алла Пугачова заколола волоси в цікаву зачіску, миттю помолодів на 20 років.

Нагадаємо, що закохана Могилевська вперше показала себе після зміни зовнішності: "Дівчатко років 20".

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