Українська співачка Наталя Могилевська розповіла, як зважилася на пікантну зміну іміджу

Знаменита співачка Наталія Могилевська показала несподівані зміни, а також розповіла, чому стала блондинкою. Як відомо, не так давно співака зняла відео на нову пісню для всіх жінок «Білий літак». Режисером став креативний продюсер відео — Герман Ненов (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Новий ролик став частиною альбому під назвою «Любов – то велика сила». Після прем'єри співачка вирішила розкрити секрет змін, а також здивувати зміною іміджу. При цьому вона зазначила, що все сталося не просто так.

«Скажіть, з ким траплялося розсердитися, підстригтися або пофарбувати волосся в часи змін? Так, це експериментальний спосіб. Не буду приховувати, в моєму житті відбулися серйозні зміни. Але я вірю, що настала біла смуга, і разом з нею народилася пісня “Білий літак” і білосніжне волосся, це літній, яскравий, сонячний настрій. Я готую дуже багато нового матеріалу, який всіх порадує і здивує», - написала Наталя під постом.

Фанати одразу ж відреагували:

«Я от хочу також зробити як у вас😍», «Красуня!!!!! Дай бог тобі щастя!!!!!!❤❤❤❤❤», «Клас! 🤩 У мене захват! Дуже круто виглядає 👍🏻А з приводу змін, так , було таке , коли коротко подстригалась під час переломного періоду свого життя ! 😁», «Вам дуже йде 🙏♥️ до речі, за спостереженнями зараз багатьох «хитає», головне у такий час зануритися усередину себе. І знайти ще приховані внутрішні ресурси 💖 удачі і всіх благ 🍀», «Дівчинка років 20😍😍😍😍😍😍», «Гарно», «Молода👑».

До цього в спеціальному інтерв'ю в шоу Потапа і Позитиву 2POPODCAST Наталя Могилевська розповіла, чому припинила продюсерську діяльність, а також, чим складний контракт у світі шоу-бізнесу.

При цьому Могилевська зізналася, що не могла в належній мірі керувати артистами і змушувати їх що-небудь робити. За словами Наталі, вона вже вирішила для себе, що більше ніколи і ні для кого не стане продюсером.

«У мене є педагогічний талант. Я знаю, як навчити, лаконічно, просто, дохідливо... ми з Кузьмою це робили ще в 2000х.

Але коли довелося зіткнутися з контактами, вкладення грошей в інших людей, з зрадою, необов'язковістю або необхідність повідомити дівчині що вона не може виходити заміж і народжувати дітей поки не закінчиться контракт. Це не моє. Для жінки це дуже жорстокий бізнес», – розповіла в Інтерв'ю Могилевська.

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