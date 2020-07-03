47-річна російська співачка Наташа Корольова разом з 50-річним чоловіком, стриптизером Тарзаном "протролили" підвищення виплат
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з Тарзаном і купою подружок (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Корольова одяглася в чорне міні плаття в білий горошок, доповнивши свій лук яскраво-червоними колготками і туфлями на середньому каблуці. Більш того, з сукні виглядали лямки червоного ліфчика. Волосся співачка зібрала наверх і нанесла яскравий макіяж. Подружки, до речі, також причепурилися.
Спочатку дівчата картинно стоять, а ззаду до них підбирається Тарзан в облягаючому спортивному костюмі червоного кольору. Потім врубається музика й усі пускаються в шалений танок. Тарзану не вдалося затьмарити красунь, він таки здався і згодом просто стояв зі стаканчиком і бутербродом у руках.
"Коли дізналися з дівчатами, що підвищили пенсію", - свідчить напис прямо на кадрах.
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"Скоро, дуже смішне відео!!! Танцювальний Лав Сторі челлендж!", - повідомила Корольова.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Шанувальники запевнили артистку, що їй ще рано думати про пенсію.
"Оххх які! Тьолочки що треба!))"
"При чому тут пенсія??? Цим девахам саме вік народжувати... А ви їм про пенсії..."
"На жодному сільському весіллі так не танцюють"
"Ну такій молодій красуні думати про пенсію ще занадто рано❤️"
"Дивлячись на таких пенсіонерок хоч би до 70 не продовжили😂😂"
"Молодці дівчатка-веселушки!!!✌"
"Запалили, так запалили..."
Раніше ми повідомляли, з'ясувалося, що Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) промишляє не тільки стриптизом, але і караоке. Він влаштовує закриті караоке вечірки, де люди можуть насолодитися цілком звичайним застіллям, піснями і водними розвагами.
Нагадаємо, що Королева ошелешила зовнішнім виглядом, Тарзан не стримався: "З кожним роком все більше...".
А ще Politeka повідомляла, що Тарзан відчинив сорочку і влаштував нове шоу зі своїм дружком: фото заінтригувало мережа.