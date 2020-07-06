Российский актер Федор Добронравов, который стал широко известным после съемок в «Сватах», удивил признанием о начале своей карьеры

Актер недавно уволился из Театра сатиры, где он проработал около 16 лет. Несмотря на слухи о конфликтах в театре, Добронравов предпочел их не комментировать, заявив лишь, что ушел, потому что устал.

Артист рассказал, что его история успеха была очень длительной. Он пытался покорить Москву несколько раз: безуспешно поступал в Московский театральный институт. По словам Добронравова, он не умеет показываться, так как испытывает страх.

Как известно, Добронравов учился в Воронеже, так как Москва не покорилась ему ни с первого, ни со второго раза. Это очень расстраивало артиста.

«Конечно, переживал, плакал каждый раз и думал, что больше никогда в жизни не приеду в эту Москву и ни за что не буду поступать», - отметил актер, добавив, что летом всегда пробовал поступать снова и снова.

Между попытками свершить свою мечту актер работал на заводе. Росла и его семья. По словам Добронравова, когда старшего сына Виктора нужно было устраивать в детский сад, ему пришлось устроиться работать дворником при детском саде, так как без прописки в садики не устраивали.

Несмотря на трудности актер все же смог пробиться в столицу, когда его в Воронеже заметил Константин Райкин. Около года понадобилось артисту, чтобы забрать в Москву свою семью. Правда, первое время семье с двумя детьми приходилось ютиться в гостиничном номере, где даже нельзя было готовить.

Напомним, что Федор Добронравов из "Сватов" огорошил заявлением об уходе: "Я устал", что теперь будет с сериалом.

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