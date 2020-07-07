У багатьох зірок почуття спалахують під час роботи

Такі "службові романи" іноді переростають у щось більше, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками, які закрутили романи на робочому місці.

Відомі українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов почали відносини під час зйомок проєкту «Голос. Діти », де обидва працювали ведучими.

Зірки були знайомі 10 років, але їх відносини були виключно діловими. Почуття несподівано спалахнули. Юрій залицявся до красуні, і та, нарешті, здалася.

В одному з інтерв'ю Тіна Кароль розповіла, як починалися її стосунки з чоловіком, Євгеном Огіром. Зірка відмічала, що у них закрутився справжній службовий роман. Пара познайомилася на "Таврійських іграх".

Коли Євген став продюсером артистки, остання зрозуміла, що він цікавить її як чоловік.

Відомо, чоловік Тіни помер у 2013 році, після п'яти років шлюбу.

Артисти Настя Каменських і Потап довгий час приховували свої стосунки, і тільки торік одружилися.

Любов між артистами спалахнула не відразу і перші роки їх відносини були напруженими, Настя і Потап не могли знайти підхід один до одного. Але від ненависті до любові один крок. Після того, як Настя заявила, що хоче покинути групу, Потап зізнався їй у своїх почуттях і закрутилося...

За чутками, співачка Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе полюбили один одного давно, але у обох були родини тому розкрити свої почуття не могли. Все ж пара закрутила роман і в 2014 році ЗМІ облетіла новина, що Брежнєва і Меладзе таємно одружилися в Італії, але вони зізналися в цьому через кілька років.

Телеведуча Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов познайомилися у 2017 році під час роботи над виставою "Застав дружину в ломбард". Спочатку вони не сподобалися один одному, але пізніше між колегами по сцені зав'язався роман.

Зараз пара одружена і виховує сина.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

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