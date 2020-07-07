У многих звезд чувства вспыхивают прямо во время работы

Такие "служебные романы" иногда перерастают в нечто большее, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые закрутили романы на рабочем месте.

Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов начали отношения во время съемок проекта «Голос. Дети », где оба работали ведущими.

Звезды знакомы 10 лет, но их отношения были исключительно деловыми. Чувства неожиданно вспыхнули. Юрий ухаживал за красоткой, и та, наконец, сдалась.

В одном из интервью Тина Кароль рассказала, как начинались ее отношения с мужем, Евгением Огиром. Звезда отмечала, что у них закрутился настоящий служебный роман. Пара познакомилась на "Таврийских играх".

Когда Евгений стал продюсером артистки, последняя поняла, что он интересует ее как мужчина.

Известно, супруг Тины умер в 2013 году, после пяти лет брака.

Артисты Настя Каменских и Потап долгое время скрывали свои отношения, и только в прошлом году поженились.

Любовь между артистами вспыхнула не сразу и первые годы их отношения были напряженными, Настя и Потап не могли найти подход друг к другу. Но от ненависти к любви всего один шаг. После того как Настя заявила, что хочет покинуть группу, Потап признался ей в своих чувствах и закрутилось...

По слухам, певица Вера Брежнева и Константин Меладзе полюбили друг друга давно, но у обоих были семьи поэтому раскрыть свои чувства не могли. Все же пара закрутила роман и в 2014 году СМИ облетела новость, что Брежнева и Меладзе тайно поженились в Италии, но признались они в этом спустя несколько лет.

Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов познакомились в 2017 году во время работы над спектаклем "Заложи жену в ломбард". Сначала они не понравились друг другу, но позже между коллегами по сцене завязался роман.

Сейчас пара жената и воспитывает сына.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".