Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова поділилася гарячим літнім образом

У себе в Instagram красуня опублікувала фото в купальнику, передає Politeka.net. Бузова забралася на дах, де робить більшу частину своїх фотографій, в одному купальнику. Дівчина вибрала сдільний купальник з відкритою спиною. Вона повернулася спиною до камери, засвітивши свою апетитну «п'яту точку». Образ красуня доповнила сонцезахисними окулярами у формі метелика.

«Даєш фото в купальниках. Літо жеж. Які плани на сьогодні?) Я мчу на роботу», - підписала фото зірка.

За годину пост Бузової зібрав понад 160 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Аааа чому така красива», «Класна», «Наша Красуня», «Ти найкраща люблю тебе», «Вогонь», «Чудова», «Бомба», «Відразу видно на ЗОЖ», «Ого фігура», «Непогані булочки», «Ти справжня зірка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова вибралася на відпочинок після тривалої самоізоляції. Красуня ніжилася в плетеному кріслі, прикривши свої груди величезним букетом квітів. Судячи з фото, співачка була голою, або спеціально сіла таким чином, щоб кадр вийшов як можна більш спекотним. Плечі і ніжки зірки були оголені.

Нагадаємо, що Бузова зняла одяг заради жаркого кадру в лазні, засвітивши зайве: по стопах Волочкової та Семенович.

Як повідомляла Politeka, епатажна Бузова влаштувала спекотні танці на даху висотки, кадри: "Худиш який...".

Також Politeka писала, що Бузова показала свої волохаті "булочки", ледь притримуючи руками: "Зашкалює...".