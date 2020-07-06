Популярна українська співачка Тіна Кароль блиснула достоїнствами фігури в тісному топі

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тіна була одягнена в білий тісний топ з глибоким декольте. Артистка схилила голову, піднісши руку до лиця. Крім цього Тіна спокусливо відкрила ротик, що додало фото особливої пікантності.

Кароль не залишила підпису до знімка, залишивши шанувальникам місце для фантазій.

За кілька годин фото зібрало понад 20 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Просто немає слів. Шикарна», «Нереальна», «Ніжинка», «Дуууже красива», «Вай, мамо, хто це?», «Богиня», «Тіночка - як завжди повний розрив», «Ніжна», «Божественна. Краща. Улюблена», «виразний погляд», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль взяла участь у шоу «Хто зверху». На фан-сторінці знаменитості з'явилося фото, на якому співачка позувала разом з іншими учасницями шоу для селфі, що робив Олександр Педан. Поряд з артисткою стояла балерина Катерина Кухар і співачка Таянна.

Крім цього, нещодавно Кароль поділилася кадром зі спокусливої фотосесії. Дівчина була одягнена в плаття, схоже на квітку.

Нагадаємо, що смілива Кароль показала найкращі ракурси в тісній сукні з розрізами: "Як цукерочка в обгортці".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль спокусливо задерла ногу, прикрившись білими квітами: "Пора знову з Баланом...".

Також Politeka писала, що спокуслива Тіна Кароль похвалилася своїми бутонами: "Солодше меду".