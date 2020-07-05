Українська співачка Тіна Кароль захопила пікантним відео з відпочинку у власному саду

Цього разу на сторінці Тіни у молодіжній програмі "Тік-Ток" зірка вирішила поділитися яскравим відео, зробленим в її власному саду в оточенні квітів. Зазначимо, Тіна любить свій сад і показує там яскраві рослини, рожеві троянди та інші квіти. Не так давно вона навіть влаштувала домашню фотосесію на тлі квітучих рослин.

Тіна не боїться показати себе справжню – незважаючи на те, що зірка є справжньою улюбленицею публіки, вона не женеться за популярністю і любить показувати себе без прикрас, макіяжу і сценічних жарких образів.

На домашньому відео Тіна похвалилася стрункими ніжками в кольорах. Також у розділі Сторі Instagram вона показала, як відпочиває в саду і помилувалася своїми численними рожевими трояндами.

Нещодавно співачка вирішила представити одну зі своїх улюблених виступів, яке раніше представила півроку тому. Спеціально для виходу пісні "Сила висоти" Тіна незвичайної конструкції вразила досить ризикованим номером.

«Тіна Кароль — Сила Висоти.Тіна Кароль наживо виконала композицію "Сила висоти" на концерті "З Днем народження, Україно!"», - повідомляється на фан-сторінці.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Яка сильна💔😍», «Я обожнюю Тіну, "Ви наша -Сила висоти "», «Як цукерочка в обгортці 💛», «Яка улюблена і красива😍», «Такі колготки кому то подобаються кажись 🤔», «А тепер задумалася як їй важко було на це зважитися, вона боїться висоти, чарівна жінка 😻😻😻», «Табун мурашок пробіг туди й назад і знову туди 😍», «найкраща😘😘😘», «Це було чарівно, дуже сумуємо і чекаємо зустрічі. Любимо безмежно.❤️💗💖».

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