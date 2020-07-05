Українська співачка Тіна Кароль перетворилася в ніжна квітка під час стильній фотосесії

Не секрет, що Тіна Кароль славиться своїм почуттям стилю, любить брати участь у зйомках в самих різних образах і з кожним разом дивує шанувальників новими ідеями. останні тижні Тіна зайнята на зйомках продовження відомого українського серіалу, в якому бере участь, а також записом нового альбому.

Тим не менш, це не заважає зірці показувати сонячні фото. Кілька днів тому зірка захопила чином в боді з "квітів" жасминового відтінку. А сьогодні на фан-сторінці співачки з'явився яскравий кадр з цієї фотосесії.

Зазначимо, автором нової фотосесії став виступив Антон Кулаковський, якого раніше зазначила сама Тіна під знімком. На новому фото артистка позує, засвітивши білосніжну шкіру в сонячних променях, сидячи на лавці, в білій мереживній боді на тоненьких бретельках нахиливши при цьому голову веиз. При цьому світло-бежева тканина повністю розшитий мереживом, схожими на квіти, навіть біля ніжок Тіни помітні бутони цих квіток.

«Тіна! Заспівай ще раз з Даном?!», «Ніжно не ніжно, але люби», «Клас❤️», Шикарна левиця😍😍😍», «Angel❤️», «Сама ніжна і найулюбленіша❤️💗💖», - пишуть фанати.

Зазначимо, Кароль є однією з найуспішніших зірок, за особистим життям якої стежать як журналісти, так і безліч шанувальників. Тому її пости, нові фото і відео бурхливо обговорюють в мережі фанати відразу ж після їх публікації.

Кілька годин тому на фан-сторінці Тіни з'явилася фотографія, на якій співачка зображена в зеленому платті зі сміливим декольте.

«Тіна Кароль взяла участь у зйомках "Хто зверху?" . Випуск варто очікувати вже цієї осені на "Новому каналі"!❤», - сказано в повідомленні.

Фанати зірки тут же обговорили вигляд співачки в новому образі. Зокрема, фанати припускають, на що співачка готова піти заради перемоги жіночої команди, як буде вести себе Тіна під час популярного шоу, і зрещтою, чи є у неї корисливий мотив для зйомок.

«Ух ти, ось це новина 😍🔥», «Це плаття, Данчику сюрприз😍😍», «Скоріше б 😍😍😍», «Нарешті дочекалися 🔥😍», «Як я чекалаааааа😍😍😍😍 це буде 🔥🔥🔥», «Про,вже зелене,вау», «Нарешті і Тіночка взяла участь😍🔥», «Да ладноооо, клааааас👏😍😍😍🤗», «Ура ура ура 🔥🔥🔥 Чекаємо ❤️❤️❤️», «Тіна,щоб не сидіти вдома на карантині,за всіма задвірках пройдеться.Бідолаха».

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

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