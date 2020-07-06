Популярная украинская певица Тина Кароль сверкнула достоинствами фигуры в тесном топе

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Тина была одета в белый тесный топ с глубоким декольте. Артистка склонила голову, поднеся руку к лицу. Кроме этого Тина соблазнительно приоткрыла ротик, что придало фото особой пикантности.

Кароль не оставила подписи к снимку, оставив поклонникам место для фантазий.

За несколько часов фото собрало более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Просто нет слов. Шикарная», «Нереальная», «Неженка», «Оооочень красивая», «Вай, мама, кто это?», «Богиня», «Тиночка - как всегда полный разрыв», «Неженка», «Божественная. Лучшая. Любимая», «выразительный взгляд», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль приняла участие в шоу «Хто зверху». На фан-странице знаменитости появилось фото, на котором певица позировала вместе с другими участницами шоу для селфи, которое делал Александр Педан. Рядом с артисткой стояла балерина Екатерина Кухар и певица Таянна.

Кроме этого, недавно Кароль поделилась кадром из соблазнительной фотосессии. Девушка была одета в платье, похожее на цветок.

Напомним, что смелая Кароль показала лучшие ракурсы в тесном платье с разрезами: "Как конфетка в обертке".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнительно задрала ножку, прикрывшись белыми цветами: "Пора снова с Баланом...".

Также Politeka писала, что соблазнительная Тина Кароль похвасталась своими бутонами: "Слаще меда".