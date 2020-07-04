Українська співачка Тіна Кароль захопила яскравим відео з концерту

В цей раз на фан-сторінці "ФанТіни" з'явився ролик з виступу Кароль в стильному і жаркому образі. Тіна на одному з останніх концертів приміряла стильне чорне плаття з розрізами і похвалилася фігурою з "висоти", забравшись на високу і незвичну конструкцію.

Як з'ясувалося, співачка вирішила представити одну зі своїх улюблених виступів, яке раніше представила півроку тому. Спеціально для виходу пісні "Сила висоти" Тіна незвичайної конструкції вразила досить ризикованим номером.

«Тіна Кароль — Сила Висоти.Тіна Кароль наживо виконала композицію "Сила висоти" на концерті "З Днем народження, Україно!"», - повідомляється на фан-сторінці.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Яка сильна💔😍», «Я обожнюю Тіну, "Ви наша -Сила висоти "», «Сумую 💛», «Яка улюблена і красива😍», «Такі колготки кому то подобаються кажись 🤔», «А тепер задумалася як їй важко було на це зважитися, вона боїться висоти, чарівна жінка 😻😻😻», «Табун мурашок пробіг туди й назад і знову туди 😍», «найкраща😘😘😘», «Це було чарівно, дуже сумуємо і чекаємо зустрічі. Любимо безмежно.❤️💗💖».

Зазначимо, Кароль є однією з найуспішніших зірок, за особистим життям якої стежать як журналісти, так і безліч шанувальників. Тому її пости, нові фото і відео бурхливо обговорюють в мережі фанати відразу ж після їх публікації.

Кілька годин тому на фан-сторінці Тіни з'явилася фотографія, на якій співачка зображена в зеленому платті зі сміливим декольте.

«Тіна Кароль взяла участь у зйомках "Хто зверху?" . Випуск варто очікувати вже цієї осені на "Новому каналі"!❤», - сказано в повідомленні.

Фанати зірки тут же обговорили вигляд співачки в новому образі. Зокрема, фанати припускають, на що співачка готова піти заради перемоги жіночої команди, як буде вести себе Тіна під час популярного шоу, і зрещтою, чи є у неї корисливий мотив для зйомок.

«Ух ти, ось це новина 😍🔥», «Це плаття, Данчику сюрприз😍😍», «Скоріше б 😍😍😍», «Нарешті дочекалися 🔥😍», «Як я чекалаааааа😍😍😍😍 це буде 🔥🔥🔥», «Про,вже зелене,вау», «Нарешті і Тіночка взяла участь😍🔥», «Да ладноооо, клааааас👏😍😍😍🤗», «Ура ура ура 🔥🔥🔥 Чекаємо ❤️❤️❤️», «Тіна,щоб не сидіти вдома на карантині,за всіма задвірках пройдеться.Бідолаха».

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

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