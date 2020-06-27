Російський шоумен Максим Галкін у нападі ностальгії поділився з шанувальниками серією архівних світлин

На своїй сторінці в Instagram 44-річний чоловік легенди російської естради Алли Пугачової опублікував знімки, назвавши їх «фотками і минулого століття» і запропонувавши фанатам відзначити найцікавіший.

Судячи з кадрів, майбутній артист завжди любив проводити відпочинок цікаво і з користю: мандрував, захоплювався водними видами спорту, катався на лижах і ганяв кулі в боулінгу, намагався відвідати різні визначні пам'ятки тощо.

«Всі фотки круті! Красу нічим не зіпсуєш), ні молодістю, ні зрілістю! Гарячий привіт з Одеси!», «Скрізь красень», «На Енріке Іглесіаса схожі чимось 😎», «Максиме, як Вам вдається ставати тільки гарнішим з кожним роком?», – захоплюються в коментарях шанувальники творчості зірки.

Раніше ми писали, що Галкін поділився архівними кадрами з крутоъ відпустки. На кадрах артист плавав у відкритому морі на спеціальному пристосуванні. Він борсався у воді і позував на камеру. Схоже, що його розваги знімала Алла Пугачова, з якою він був на відпочинку.

Також ми писали, що шоумен показав, яка краса цвіте біля його будинку, в якому він живе з дітьми та примадонною. За словами коміка, він з Пугачовою особисто садив ці квіти. Галкін ходив по своєму двору і хвалився рослинами, які зацвіли всього на кілька тижнів.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Галкін показав, чим підкорив Пугачову: "Шикардос, Макс".

Також Politeka писала, що зовнішність Алли Пугачової кардинально змінилося за одну важку ніч: "Таке не забувається".