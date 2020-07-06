Відома балерина Анастасія Волочкова заявила, що колишній коханець бізнесмен Ігор Вдовін «фактично пограбував» її

У своїх мемуарах «Плата за успіх» артистка стверджує, що так і не погодилася стати офіційною дружиною батька своєї єдиної дочки Аріадни.

«Забрав все, що я накопичила за своє життя, три мільйони доларів, величезні гроші. Нам з Арішою було буквально не на що жити...», — пише балерина.

Волочкова стверджує, що у відповідь на її вимогу повернути гроші він лише посміявся. Більш того, Вдовін нібито заявив, що розписка нічого не значить, вона не завірена юристом. «Моя твір в епістолярному жанрі, і все», — сказав ущипливо, за словами балерини, Вдовін.

Волочкова додала, що хоча досі її невдалий чоловік не повертав борг, він оплачував комунальні послуги її офісу. Але це припинилося в 2019 році. З тих пір Анастасія не бачить жодної копійки від колишнього коханого.

Волочкова заявляє, що колишній коханий живе на широку ногу за її рахунок і зовсім не хвилюється з цього приводу.

«Ігор завжди користувався тим, що належало мені: їздив на моїх машинах, жив в моїх квартирах. <...> Він забрав у мене все, шикує за мій рахунок, містить своїх коханок на мої гроші... Але вважає, що нічого нікому не повинен», — обурюється артистка.

Нагадаємо, в 2005 році в цивільному шлюбі Анастасії Волочкової та Ігоря Вдовіна через рік після початку їх відносин народилася дочка Аріадна. Однак кохані так і не зареєстрували свої стосунки офіційно, незважаючи на дві весільні церемонії. У 2007 році Волочкова і Вдовін вирішили розлучитися. Дочка спершу залишилася з матір'ю, але зараз вона живе з батьком.

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