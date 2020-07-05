Известная балерина Анастасия Волочкова отправилась в храм в необычном наряде

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм два новых фото, на которых появилась в необычном костюме с ярким принтом. При этом на голове звезды можно заметить капюшон, так как она позировала возле храма, пишет Politeka.net.

Примечательно, только пару дней назад балерина попала в скандал за посещение храма во время карантина, который посещать нельзя было. Несколько дней подряд она рассказывала о том, что с ней произошло и почему ее чуть не арестовали. При этом балерину мало кто поддержал в сети. В этот раз она позировала у очередного храма в уже новом образе.

«Воскресный день начался с приятности.😊🌺🙏❤️ Человек, подаривший эти розы сюрпризом, зная, что я буду в храме, пока я молилась, сгонял в лавку цветов в нашем посёлке ("Бал Цветов"). Когда он их покупал, продавец его спросила, а сколько Вам роз? Он ответил: Все, что есть белые. И она сразу задала вопрос: Это для Анастасии?😂🌺 И украсила букет длинной ленточкой, как я люблю.🙏 Так что, не проезжайте этот салон цветов мимо..🌺🌺🌺 Люблю я приятные сюрпризы.🙏🌺 🌺», - написала Волочкова.

Также в том же домашнем и несколько уставшем виде Волочкова появилась в необычном свободном костюме, скрывшем ее фигуру, босоножках на необычно высоком каблуке и без макияжа. Анастасия засветила уставшее лицо рядом с букетом роз, которыми хотела похвастаться в очередной раз:

«Я желаю всем счастья!🙏 Соранять в себе силу духа-это учень не просто, когда не прощают красоты и успеха, и когда многие против вас... Мы все одинаковые и ходим по одной земле. Я всегда люблю и умею защищать интересы людей.

Которые не могут защитить себя сами..😔 И я всегда за Правду! Помните, что... Королевы тоже зачастую плачут в подушку... Но. Имея в себе достоинство, находят силы скрывать свои слёзы от построених глаз с гордо поднятой головой и улыбкой на лице.😊 #анастасияволочкова», - написала Волочкова. Причем ранее под похожим видео ей написали, что балерине уже "даже пластика не поможет".

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах