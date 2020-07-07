Відома американська актриса Памела Андерсон постала в одному купальнику 

Зірка похвалилася формами в міні-бікіні, передає Politeka.net. Модель часто публікує у своєму Instagram архівні знімки з різних зйомок. 

В цей раз Памела вирішила здивувати гарячим образом в білому купальнику. Модель опублікувала сміливе чорно-біле фото, на якому позувала біля дороги. 

Андерсон простягнула руку, ніби хотіла зупинити авто. Тісний бюстгальтер обтягнув її досконалі груди, а плавки відмінно сіли на пружних сідницях. 

Знаменитість розпустила довге хвилясте волосся і трохи розставила ніжки на підборах. 

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Зірка відставила стегно убік зробивши силует більш спокусливим. 

"Забери мене звідси 🌸",  - підписала фото блондинка. 

За 13 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали компліменти знаменитій фігурі Памели, а деякі зазначали, що зараз її тіло не гірше. 

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала на ліжку в ліфчику, який спустила з плечей. Також зірка була в крихітних трусиках, які вона також трохи спустила. Фото вийшло дуже жарким і сміливим. 

Безсоромниця повернулася на живіт, сперлася об руки.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон постала в білому платті, але без нижньої білизни. Модель доповнила образ підборами, а сама стояла біля цегляної стіни.

Красуня задерла сукню, показуючи свої ідеальні ноги. Модель залишила волосся розпущеним, а стояла на тлі ліжка, яке виявилося єдиним предметом інтер'єру серед порожньої квартири без ремонту.

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