Відома американська актриса Памела Андерсон постала в одному купальнику

Зірка похвалилася формами в міні-бікіні, передає Politeka.net. Модель часто публікує у своєму Instagram архівні знімки з різних зйомок.

В цей раз Памела вирішила здивувати гарячим образом в білому купальнику. Модель опублікувала сміливе чорно-біле фото, на якому позувала біля дороги.

Андерсон простягнула руку, ніби хотіла зупинити авто. Тісний бюстгальтер обтягнув її досконалі груди, а плавки відмінно сіли на пружних сідницях.

Знаменитість розпустила довге хвилясте волосся і трохи розставила ніжки на підборах.

Зірка відставила стегно убік зробивши силует більш спокусливим.

"Забери мене звідси 🌸", - підписала фото блондинка.

За 13 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали компліменти знаменитій фігурі Памели, а деякі зазначали, що зараз її тіло не гірше.

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала на ліжку в ліфчику, який спустила з плечей. Також зірка була в крихітних трусиках, які вона також трохи спустила. Фото вийшло дуже жарким і сміливим.

Безсоромниця повернулася на живіт, сперлася об руки.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон постала в білому платті, але без нижньої білизни. Модель доповнила образ підборами, а сама стояла біля цегляної стіни.

Красуня задерла сукню, показуючи свої ідеальні ноги. Модель залишила волосся розпущеним, а стояла на тлі ліжка, яке виявилося єдиним предметом інтер'єру серед порожньої квартири без ремонту.

Нагадаємо, неприборкана Памела Андерсон влаштувала шоу, скинувши з себе ліфчик

А ще Politeka писала, що ніжна Памела Андерсон блиснула перевагами в нескромном сукню

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон в прозорому пеньюарі доставила задоволення чоловікам