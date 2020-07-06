Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", показала свої тренування в спортзалі

Зірка демонструє в Instagram свої пружні сідниці, за які отримала титул, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила показати, як тренується в спортзалі. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Модель повернулася до знімаючого спиною, щоб той зафіксував її найдосконаліші місця. Примітно, що Сьюзі прийшла на тренування в бікіні.

Зірка натягнула відверте вбрання, ледь не втративши трусики між міцними сідницями.

Кортес вигнулась і виставила пружні місця. При цьому вона хитала руки на тренажері. Її м'язи напружилися, в тому числі на ногах, що стали більш рельєфними.

Іноді красуня трохи поверталася, показуючи свої пишні вії.

За 10 годин кадри подивилися понад 70 тисяч разів. Користувачі мережі написали зірці про те, як вони їй милуються і запропонували продовжувати в тому ж дусі.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес наділа крихітні ліфчик і трусики з сітчастої тканини. Маленька білизна внизу трималася на тонких зав'язочках. Здавалося плавки загубилися між сідниць, які Кортес виставила без сорому прямо в камеру.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала в мереживній білизні, яка дала можливість розглянути її непристойні місця в деталях.

Мініатюрний бюстгальтер тільки тоненькими ниточками зміг захистити від стороннього погляду її груди.

Нагадаємо також, що Сьюзі Кортес позувала в крихітному топі та шортах, виконуючи на камеру тверк під красиву музику.

«Танцюю», - коротко йдеться у підписі.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць в ботфортах спокусливо нагнулася, засвітивши жаркі місця

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