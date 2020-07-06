Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", показала свої тренування в спортзалі
Зірка демонструє в Instagram свої пружні сідниці, за які отримала титул, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила показати, як тренується в спортзалі. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
Модель повернулася до знімаючого спиною, щоб той зафіксував її найдосконаліші місця. Примітно, що Сьюзі прийшла на тренування в бікіні.
Зірка натягнула відверте вбрання, ледь не втративши трусики між міцними сідницями.
Кортес вигнулась і виставила пружні місця. При цьому вона хитала руки на тренажері. Її м'язи напружилися, в тому числі на ногах, що стали більш рельєфними.
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Іноді красуня трохи поверталася, показуючи свої пишні вії.
За 10 годин кадри подивилися понад 70 тисяч разів. Користувачі мережі написали зірці про те, як вони їй милуються і запропонували продовжувати в тому ж дусі.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес наділа крихітні ліфчик і трусики з сітчастої тканини. Маленька білизна внизу трималася на тонких зав'язочках. Здавалося плавки загубилися між сідниць, які Кортес виставила без сорому прямо в камеру.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала в мереживній білизні, яка дала можливість розглянути її непристойні місця в деталях.
Мініатюрний бюстгальтер тільки тоненькими ниточками зміг захистити від стороннього погляду її груди.
Нагадаємо також, що Сьюзі Кортес позувала в крихітному топі та шортах, виконуючи на камеру тверк під красиву музику.
«Танцюю», - коротко йдеться у підписі.
Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць в ботфортах спокусливо нагнулася, засвітивши жаркі місця
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