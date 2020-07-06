Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум", показала свои тренировки в спортзале
Звезда демонстрирует в Инстаграм свои упругие ягодицы, за которые получила титул, пишет Politeka.net. В этот раз красотка решила показать, как тренируется в спортзале. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Модель повернулась к снимающему спиной, чтобы тот зафиксировал ее самые совершенные места. Примечательно, что Сьюзи пришла на тренировку в бикини.
Звезда натянула откровенный наряд, едва не потеряв трусики между крепкими ягодицами.
Кортес выгнулась и выставила упругие места. При этом она качала руки на тренажере. Ее мышцы напряглись, в том числе на ногах, ставшие более рельефными.
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Иногда красотка немного поворачивалась, показывая свои пышные ресницы.
За 10 часов кадры посмотрели более 70 тысяч раз. Пользователи сети написали звезде о том, как они ей любуются и предложили продолжать в том же духе.
Напомним, Сьюзи Кортес надела крохотные лифчик и трусики из сетчатой ткани. Маленькое белье внизу держалось на тонких завязочках. Казалось плавки потерялись между ягодиц, которые Кортес выставила без стеснения прямо в камеру.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала в кружевном белье, которое дало возможность рассмотреть ее неприличные места в деталях.
Миниатюрный бюстгальтер только тоненькими ниточками смог защитить от постороннего взора ее грудь.
Напомним также, что Сьюзи Кортес позировала в крохотном топе и шортах, исполняя на камеру тверк под красивую музыку.
«Танцую», - коротко говорится в подписи.
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