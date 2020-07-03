Найпалкіша зірка серіалу "Татусеві дочки", 34-річна Мирослава Карпович, нарешті, зізналася у своєму зв'язку з актором, який донедавна ще був одружений

Як передає Politeka.net з посиланням на популярний російський Телеграм-канал, Карпович застукали з 32-річним актором Павлом Прилучним по дорозі на відпочинок. Більше того, парочка була ще й з двома його дітьми.

"Дівчатааа, я тільки що Прилучного на заправці бачила... І він був не один, а з ким, я вам не розповім. Я ж не пліткарка. Але земля з ніг пішла, коли побачила, звичайно. Дітки в нього красиві, як і ренжровер красивий", - цитує очевидицю Телеграм-канал.

"Журналісти тут же додзвонилися до Мирослави, і заперечувати новий роман вона не стала, просто зраділа несподіваному напливу фоловерів у інсті, а на хейт і загрози в коментах їй нібито наплювати", - додали в повідомленні.

Раніше з'явилися чутки, що Карпович поцупила з сім'ї Прилучного, мовляв, їх роман почався ще до його розлучення з моделлю Агатою Муценієце. За дев'ять років шлюбу у подружжя народилися син Тимофій (7 років) і дочка Міа (4 роки).

Після того, як мережу облетіло скандальне фото Прилучного з коханкою, де вони нібито разом прогулюються після шопінгу, на Карпович посипалися гнівні повідомлення в соцмережі. Розлючені користувачі обіцяли їй "всього найгіршого" і навіть погрожували розправою. Сама ж Карпович не коментувала ситуацію, до цього зізнання, коли її застукали на парковці.

"Мирослава, відвали від Паші Прилучного! Тобі ж погано буде! Щасливе життя не жди, ми цього не дамо. Ти йому не пара, ти скелетина страшна!"; "Обідрана кішка! Кувиркалася з одруженим, а робила вигляд, що вона свята і чиста"; "Вже, якщо Агату бив, то ця анорексичка буде по п'яти кутах літати...", - писали в коментарях в Instagram Мирослави.

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