Відомий актор і зірка фільмів "Квартал 95" Віллі Хаапасало придумав, як заробити на карантині

Про це пише видання КП.

Через пандемію китайського вірусу Віллі Хаапасало залишився без роботи і вирішив заробляти собі на життя, продаючи випічку.

Свою продукцію зірка фільмів "Квартал 95" реалізує на вокзалі в селі Пуумала.

Крім акторської кар'єри, Віллі Хаапасало ще є власником ресторанів, де зазначив, що особливим попитом у відвідувачів користуються хачапурі.

Саме тому відомий актор зважився на відкриття пекарні в селі Пуумала, де продає грузинську випічку.

Бізнес в умовах карантину у Віллі процвітає, а в пекарні завжди можна побачити великі черги. Ціна одного пиріжка становить 12 євро і бувають моменти, коли Віллі Хаапасало змушений вставати рано, щоб приготувати порцію випічки для продажу.

Іноді пекарня Хаапасало працює по 19,5 годин, але завдяки цьому справа приносить йому прибуток, і він не скаржиться на життя.

"Коли почалася ця історія з вірусом, у мене все зірвалося, вся моя робота. Планувалися зйомки двох фільмів, телевізійних програм, якісь проекти в театрі, виставки. Але все це скасувалося або перенеслося, і я залишився не при справах", - розповів він журналістам.

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