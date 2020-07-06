Известный актер и звезда фильмов "Квартал 95" Вилле Хаапасало придумал, как ему заработать на карантине

Об этом пишет издание КП.

Из-за пандемии китайского вируса Вилле Хаапасало остался без работы и решил зарабатывать себе на жизнь, продавая выпечку.

Свою продукцию звезда фильмов "Квартал 95" реализует на вокзале в селе Пуумала.

Помимо актерской карьеры, Вилле Хаапасало ещё является владельцем ресторанов, где заметил, что особым спросом у посетителей пользуются хачапури.

Именно поэтому известный актер решился на открытие пекарни в селе Пуумала, где продает грузинскую выпечку.

Бизнес в условиях карантина у Вилле процветает, а у пекарни всегда можно увидеть большие очереди. Цена одного пирожка составляет 12 евро и бывают моменты, когда Вилле Хаапасало вынужден рано вставать, чтобы приготовить порцию выпечки для продажи.

Иногда пекарня Хаапасало работает по 19,5 часов, но благодаря этому дело приносит ему прибыль, и он не жалуется на жизнь.

"Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа. Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел", - рассказал он журналистам.

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