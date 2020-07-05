Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася формами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує лежачи на кушетці біля басейну, демонструючи чудову фігуру. На іншому кадрі модель спеціально застигла в пікантній позі, демонструючи, чим же її нагородила природа.

Знімки стали причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Божественне тіло», «блін, я шокований, яка ти красуня виходь за мене», «тобі часом не потрібна компанія?», «Ось пустунка. Знаємо, чим крутити потрібно», «ти дуже красива», «бомбезна», «Боже, люблю тебе», «це просто космос», - пишуть вони.

Модель Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардаш'ян", має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці й пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Вона часто ділиться пікантними знімками. Крім того, в Instagram є безліч її фанатських сторінок. На одній з них з'явився знімок, на якому вона з'явилася у відвертому образі.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.