"Це було б щось"

Навіть після підвищення прожитковий мінімум не дотягує до необхідного

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

За його словами, нинішній прожитковий мінімум становить 50% від фактичного, тобто для забезпечення нормального рівня життя його необхідно вдвічі підвищити.

"Зараз говорять, що нинішній розмір прожиткового мінімуму маленький. Я абсолютно поділяю цю позицію. Міністерство розраховує фактичний розмір прожиткового мінімуму, я не скажу, що він дуже великий, але на сьогоднішній день затверджено прожитковий мінімум на рівні 50% від фактичного", - зазначив радник.

За словами чиновника, "якщо б ми вийшли на рівень фактичного прожиткового мінімуму, це було б щось".

Шамбір додав, що різке збільшення розриву між фактичним прожитковим мінімумом і тим, що встановлений, почався в 2014 році.

Відзначимо, з 1 липня для основних соціальних і демографічних груп встановлено такі прожиткові мінімуми: для дітей до шести років - 1859 грн; для дітей віком від шести до 18 років - 2318 грн; для працездатних осіб - 2197 грн; для осіб, які втратили працездатність - 1712 грн.

Раніше ми повідомляли, із зростанням прожиткового мінімуму підвищилися соціальні виплати, в тому числі і допомога по безробіттю.

Так, з початку цього місяця максимальні виплати безробітним становлять 8788 гривень. Мінімальні залишилися колишніми - 1000 гривень.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонував особам, які перебувають на обліку в Держцентрі зайнятості, роботу за 6-8 тисяч гривень - наприклад, класти бруківку або бути озеленювачем.

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