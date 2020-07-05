Стало відомо про нові сутички між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, що вибило грунт з-під ніг дружини принца Вільям

Автор книги «Кенсінгтонський палац: інтимні мемуари від королеви Марії до Меган Маркл», Тому Куїнн розповів подробиці жорсткої сутички, що сталася між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, коли обидві ще жили під одним дахом, передає Ок-magazine.

Куїнн стверджує, що описуваний інцидент по-справжньому засмутив герцогиню Кембриджську. Письменник підкреслив, що причиною конфлікту стала Меган Маркл, яка відчувала, що співробітники Кенсінгтонського палацу ставляться до неї не з такою пошаною, як до дружини принца Вільяма.

«Меган і Гаррі жили в так званому Нотінгемському котеджі, і звичайно, в порівнянні з палацом, це житло дуже маленьке. Я думаю, що це все нагадувало Меган про те, що вона посідає друге місце, що вона принцеса №2. Одного разу герцогиня Сассекська буквально втратила самовладання і зірвалася на одного із співробітників Кейт Міддлтон. Їй здалося, що той недостатньо вічливий з нею — не так, як з герцогинею Кембриджською. Меган підвищила голос і почала тупотіти ногами», - розповів він.

Меган Маркл було важко звикати до того, що люди з королівського оточення дивляться насамперед на те, в якому статусі ти знаходишся. І будуть більш шанобливі з тими, хто першим претендує на трон.

«Причина, з якої Меган накричала на співробітника Кейт, проста. Вона попросила цю людину виконати доручення. На що той парирував: «Вибачте, я не можу цього зробити, тому що я працюю на Кейт». Герцогиня Сассекська відчула, що її взяли в облогу і поставили на місце. Це і вивело з себе. Кейт прийшла в жах, вона була дуже засмучена, тому що вона любила цього конкретного працівника», - зазначив він.

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