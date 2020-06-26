Известная актриса Мирослава Карпович, звезда "Папиных дочек", покорила сеть провокационным кадром из новой фотосессии

Пока вокруг жизни звезды ходит много разных слухов и растространяется информация о ее якобы тайных отношениях со знаменитым артистом, сама девушка продолжает заниматься собой и удивлять кадрами со съемок. В этот раз Мирослава устроила фотосессию на природе.

Отметим, не так давно появились слухи, что 34-летняя звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович закрутила роман с известным красавцем. Так, выяснилось, что Мирославе приписывают роман с коллегой, 32-летним Павлом Прилучным. При этом "интрижка" между ними началась еще до развода актера. К слову, они вместе играли в одном из спектаклей.

Пока Мирослава не реагирует на сплетни и продолжает покорять Инстаграм пикантными фото:

«Сегодня я в пальто из плотного драпануть в зелено-бежевую ёлочку и в америхамской фетровой шляпе! Пахну лесом, где течёт ручей и бегают крольчата, лёгкие, как дымок ладана, шоколадные волосы, голубые и сиреневые мысли пульсируют в венах рук, ладоши-все изнервничались, разрумянились и всё ещё оранжевые от вчерашней тонны мандарин! Ну вот я и схватила Вас своей жадной рукой и у нас впереди долгий путь!

Сегодня мы с Вами отправляемся пленэрить куда глаза глядят, сейчас по правую руку мы проплываем Африку, тут вместо вулкана есть деревня ,в предгорьях Нгонго кишащая змеями, пауками и гекконами-маленькими ящерками, что питаются насекомыми и пугают людей своими глазами навыкате!Они то и научат нас самому Африкано-гекконскому танцу-скосиглаз! Вы не танцуете скосиглаз? Увы я все ещё танцую и обязательно добавляю вывих или стилем озноб.

Любите всё и всех! Я люблю каждого из Вас! Может до завтра..?Я пока не знаю, сколько она продлится, наша с Вами любовь… Может и до завтра, а может.. до смерти.. ровно как и до следующей жизни..Следующая остановка Карибы, пристегните Ваши seatbelts👩🏻‍», - поэтично подписала снимок девушка.

Отметим, тем временем в окружении Прилучного заявляют, что в последнее время парочку часто видят вместе.

Недавно Карпович, которая никогда еще не была замужем, в своем микроблоге в Инстаграм заговорила о серьезных переменах и испытаниях в жизни, отметив, что она "готова".

"В жизни каждого человека, не все всегда бывает идеально, но не делайте из проблем - проблемы, позвольте им стать вашими возможностями, посмотрите на них, примите, поймите в конце концов для чего это пришло в Вашу жизнь... Я смогла, и вы сможете... Жизнь, правда, удивительна, как бы банально это не звучало...", - поделилась переживаниями актриса.

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