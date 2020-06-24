34-летняя звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович, сыгравшая старшую сестру, закрутила роман с известным красавцем

Так, актрисе приписывают роман с коллегой, 32-летним Павлом Прилучным, сообщает Telegram-канал «Курятник». Отмечается, что роман между ними начался еще до развода актера. К слову, они вместе играли в одном из спектаклей.

В окружении Прилучного заявляют, что в последнее время парочку часто видят вместе.

Недавно Карпович, которая никогда еще не была замужем, в своем микроблоге в Инстаграм заговорила о серьезных переменах и испытаниях в жизни, отметив, что она "готова".

"В жизни каждого человека, не все всегда бывает идеально, но не делайте из проблем - проблемы, позвольте им стать вашими возможностями, посмотрите на них, примите, поймите в конце концов для чего это пришло в Вашу жизнь... Я смогла, и вы сможете... Жизнь, правда, удивительна, как бы банально это не звучало...", - поделилась переживаниями актриса.

15 июня стало известно о разводе Прилучного с моделью Агатой Муциенице. Хотя незадолго до этого появлялись сообщения, что пара может урегулировать свои претензии и можно будет обойтись без радикальных мер. Но все оказалось не так. Ранее модель заявляла, что Прилучный периодически поднимал на нее руку. Сам Прилучный прокомментировал развод фразой «Муж без жены — это как дуб без дятла».

Ранее мы сообщали, Карпович решилась на смелую фотосессию, ради которой полностью разделась. На кадрах девушка позирует сбоку, обняв прозрачный тюль и томно посмотрев себе под ноги. Карпович собрала волосы в хвост и нанесла яркий макияж.

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