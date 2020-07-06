Знаменитості люблять з'являтися на публіці в ідеальних образах – з яскравим макіяжем, стильним укладанням та одягом модних брендів з останніх колекцій

При цьому деякі зірки не бояться експериментів – змінюють зачіски, одягають зручні спортивні костюми і хваляться стрункою фігурою. З настанням літа артисти вже встигли не раз епатувати публіку стильними нарядами.

І оскільки цього літа кордони закриті, відпустка знаменитостей проходить вдома. Артисти намагаються хвалитися нарядами з дому і розповідати про відпочинок у звичній для них обстановці. Тим не менш, яскраві образи також вражають фанатів. Представляємо вашій увазі топ підбірку фото артисток в самих різних і популярних літніх образах.

Тіна Кароль считаетсся чи не іконою стилю, тому кожен її образ сприймається фанатами досить бурхливо. При цьому Тіна ніколи не використовує зухвалий макіяж і відкритий одяг.

Настя Каменських після схуднення почала демонструвати все більш сміливі і сміливі образи. Свою струнку фігуру дівчина підкреслює за допомогою коротких топ, шорти з високою талією і спортивних костюмів власного бренду.

Кайлі Дженнер воліє влітку носити мінімум одягу, міняти імідж за допомогою перук, а також демонструвати фігуру в модних купальниках або білизну.

Знаменита модель Емілі Ратаковски полюбляє хвалитися своєю фігурою також в одній білизні або мінімумі одягу. При цьому дівчина не використовує макіяж в повсякденному житті і не любить укладання.

Леся Нікітюк славиться почуттям стилю і нещодавно навіть організувала роботу свого магазину "Сама пошила". Тепер кожна річ Лесі привертає увагу фанатів з новою силою.

Ані Лорак дивує образами самим різним способом. Відвідуючи заходи або ж роблячи фото будинку, вона намагається завжди використовувати максимум макіяжу і одягає стильні вбрання з модних колекцій.

Нагадаємо, Ивлеева з "Орла і Решки" показала зайве в тісному майці, ліфчик не був би зайвим.

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