Знаменитости предпочитают появляться на публике в идеальных образах – с ярким макияжем, стильной укладкой и одеждой модных брендов из с последних коллекций

При этом некоторые звезды не боятся экспериментов – меняют прически, одевают удобные спортивные костюмы и хвастаются стройной фигурой. С наступлением лета артисты уже успели не раз эпатировать публику стильными нарядами.

И поскольку этим летом границы закрыты, отпуск знаменитостей проходит дома. Артисты стараются хвастаться нарядами из дома и рассказывать об отдыхе в привычной для них обстановке. Тем не менее, яркие образы все также поражают фанатов. Представляем вашему вниманию топ подборку фото артисток в самых разных и популярных летних образах.

Тина Кароль считаетсся едва ли не иконой стиля, поэтому каждый ее образ воспринимается фанатами достаточно бурно. При этом Тина никогда не использует вызывающий макияж и открытую одежду.

Настя Каменских после похудения начала демонстрировать все более смелые и смелые образы. Свою стройную фигуру девушка подчеркивает при помощи коротких топом, шорт с высокой талией и спортивных костюмов собственного бренда.

Кайли Дженнер предпочитает летом носить минимум одежды, менять имидж при помощи париков, а также демонстрировать фигуру в модных купальниках или белье.

Знаменитая модель Эмили Ратаковски предпочитает хвастаться своей фигурой также в одном белье или минимуме одежды. При этом девушка не использует макияж в повседневной жизни и не любит укладки.

Леся Никитюк славится чувством стиля и недавно даже организовала работу своего магазина "Сама сшила". Теперь каждая вещь Леси привлекает внимание фанатов с новой силой.

Ани Лорак удивляет образами самым разным способом. Посещая мероприятия или же делая фото дома, она старается всегда использовать максимум макияжа и надевает стильные наряды из модных коллекций.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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