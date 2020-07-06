Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала, як проводить час на відпочинку

Красуня відсвяткувала День незалежності США, четвертого липня, у компанії друзів на яхті, пише Politeka.net. Модель записала кілька сторіз в Instagram, поставши в досить спокусливому вигляді.

Красуня наділа бікіні, яке ледь утримувало і прикривало її великі форми. Маленький білий ліфчик у вигляді трикутників натягнувся на великих грудях. Тонкі лямки розтягнулися і здавалося, впиваються в шкіру. Округлості настільки великі, що відірватися від них неможливо, тут будь-хто скаже: "Ого, як їм тісно".

Також Амато наділа крихітні трусики з зірочками, що натягнулися на неймовірних стегнах.

Зірка одягла кепку, щоб захистити себе від сонячних променів. Також її образ завершували кілька прикрас.

Модель позувала сидячи, піднявши над головою камеру. Знаменитість прочинила губи і дивилася в камеру.

На іншому знімку Амато була зображена поряд з жаркою подружкою, яка тримала в руці рибку. Ніколь притиснулася до знайомої, взявшись за вудку, і посміхнулася.

Фото не зібрали багато лайків та коментарів у відкритому доступі, адже були оприлюднені в сторіз.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала в чорному купальнику.

Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а утримували його тонкі бретельки. Груди красуні в обтягуючому купальнику виглядали чудово. Образ завершили окуляри і світлий манікюр.

Нагадаємо також, що Ніколь Амато повернулася спиною до камери, розставивши ноги в сторони, при цьому вона показала апетитну п'яту точку. Її обличчя не видно, а довге чорне волосся вона розпустила по спині.

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