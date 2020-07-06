Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала, як проводить час на відпочинку
Красуня відсвяткувала День незалежності США, четвертого липня, у компанії друзів на яхті, пише Politeka.net. Модель записала кілька сторіз в Instagram, поставши в досить спокусливому вигляді.
Красуня наділа бікіні, яке ледь утримувало і прикривало її великі форми. Маленький білий ліфчик у вигляді трикутників натягнувся на великих грудях. Тонкі лямки розтягнулися і здавалося, впиваються в шкіру. Округлості настільки великі, що відірватися від них неможливо, тут будь-хто скаже: "Ого, як їм тісно".
Також Амато наділа крихітні трусики з зірочками, що натягнулися на неймовірних стегнах.
Зірка одягла кепку, щоб захистити себе від сонячних променів. Також її образ завершували кілька прикрас.
Роздягнена Івлєєва з "Орла і решки" вразила величезним розміром: "Прям Брітні в минулі часи"
Українцям тричі перерахують зарплату, з'явилася термінова заява Кабміну: хто отримає гроші
Збуджена Віра Брежнєва приголомшила виглядом в прозорій сукні без білизни: "Це безумство"
ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."
Модель позувала сидячи, піднявши над головою камеру. Знаменитість прочинила губи і дивилася в камеру.
На іншому знімку Амато була зображена поряд з жаркою подружкою, яка тримала в руці рибку. Ніколь притиснулася до знайомої, взявшись за вудку, і посміхнулася.
Фото не зібрали багато лайків та коментарів у відкритому доступі, адже були оприлюднені в сторіз.
Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала в чорному купальнику.
Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а утримували його тонкі бретельки. Груди красуні в обтягуючому купальнику виглядали чудово. Образ завершили окуляри і світлий манікюр.
Нагадаємо також, що Ніколь Амато повернулася спиною до камери, розставивши ноги в сторони, при цьому вона показала апетитну п'яту точку. Її обличчя не видно, а довге чорне волосся вона розпустила по спині.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла: "Чудово"
Також Politeka писала про те, що знаменита фітнес-модель звела з розуму рельєфами в блискучому бікіні: "Ідеал"