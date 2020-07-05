Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний образ і розповіла про цікавий
На фото Кумейко позує в чорному платті з величезним декольте, зате без білизни. Образ Анастасія доповнила стильними окулярами, а волосся вирішила зібрати у вузол. Красуня в руках тримала метелика і дивилася на неї з великим інтересом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Душечка!
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Пам'ятаю, як у дитинстві, озброївшись сачком, полювала за різнокольоровими пурхаючими створіннями. З захопленням милувалася чарівними візерунками на крилах.
Найчастіше, за стародавніми повір'ями, у метеликів втілювалися душі наших предків.
Стародавні греки вважали метелика символом безсмертя душі. Психея, ім'я якої означає «душа», представлялася у вигляді дівчини з крилами метелика", - написала Кумейко.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:
"Перед тим як стати метеликом, треба пожити гусеницею, які здебільшого викликають у людей зовсім протилежні емоції. У світі все "полярно"!", "Безспорно, вони прекрасні істоти, але їх краса швидко біжить", "Магія".
Повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita, а зараз популярна Dj Анастасія Кумейко похвалилася ідеальної розтяжкою.
В кадрі Анастасія лежить на животі на килимку, розвівши ноги в сторони і поклавши голову на руки. Стильний спортивний комбінезон щільно облягає фігуру артистки, підкреслюючи пружні сідниці і красиві м'язи спини.
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