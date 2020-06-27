Популярная украинская Dj и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась форами в мокром купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Трудно любить идеальных, незачто зацепиться ☀️ Лучший фотограф», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кумейко изображена снизу вверх в мокром купальнике, демонстрируя роскошные формы. При этом звезда задрала руки, поправляя волосы, из-за чего ее фигура приобрела изысканные изгибы.

«Подруга знает толк в красивых кадрах», «Бомба», «можно смотреть вечно на такую красоту», «очень интригующая и красивая», «Вау. Я влюбился в вашу попу», «Вот это бесстыжая красавица», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что бывшая участница группы Nikita, а сейчас популярная Dj Анастасия Кумейко похвасталась идеальной растяжкой.

«Красивое, а главное, здоровое тело - это ежедневный труд 💪🏻💦 Сложно даётся первый шаг, но увидев результаты и ощутив легкость, вы поймёте, что все не зря. Ставьте цели и достигайте их, получая от этого кайф», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко показывает идеальный шпагат, которому могла бы позавидовать даже скандальная российская балерина Анастасия Волочкова.

«Какая кошечка», «класс», «бомбезная», «Мотивация👍💖 и вдохновение!)) класс», «мечта», «красотка», «вау!», - пишут ее поклонники.

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