Бывшая участница группы Nikita, а сейчас популярная Dj Анастасия Кумейко похвасталась идеальной растяжкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Красивое, а главное, здоровое тело - это ежедневный труд 💪🏻💦 Сложно даётся первый шаг, но увидев результаты и ощутив легкость, вы поймёте, что все не зря. Ставьте цели и достигайте их, получая от этого кайф», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко показывает идеальный шпагат, которому могла бы позавидовать даже скандальная российская балерина Анастасия Волочкова.
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«Какая кошечка», «класс», «бомбезная», «Мотивация👍💖 и вдохновение!)) класс», «мечта», «красотка», «вау!», - пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала подтянутые формы
На фото красотка стоит в планке на одних руках. Кумейко собрала волосы в хвост, а сама была только в черном обтягивающем боди. На фото можно легко оценить подтянутую пятую точку Анастасии, которая без смущений ее продемонстрировала, что сделало фото еще и жарким.
"Доброе утро", - подписала фото Анастасия.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии. Все из-за того, что Анастасия выбросила снимок в сторис Инстаграм
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