31-річна українська модель Міла Кузнєцова, учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019, відома своїм 13-м розміром грудей, шокувала публіку гарячими рухами
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому похвалилася неосяжними "пагорбами" в червоній сукні з дуже відвертим декольте (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Спекотна блондинка плавно потанцювала під пісню "Вечірочка" Віри Брежнєвої та Monatik, пристрасно виляючи стегнами. Красуня ледве втримала "прудких подружок" в сукні, поки рухалася.
Міла розпустила волосся, надівши на голову чорний масивний обруч. Лук доповнили великі сережки-спіральки. Крім того, модель опрацювала кадри в редакторі, додавши трохи "блискіток".
"Сонячний день, сонячний настрій, сонячна дівчина💛🧡💜", - підписала кадри Кузнєцова.
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За лічені хвилини користувачі встигли прокоментувати: "Потряси цим 😍😍😍😍😍"; "Спекотні танці".
Раніше ми повідомляли, Кузнєцова здивувала яскравим фото, на якому позувала в міні-сукні поряд з гігантським плюшевим ведмедем. Дівчина порадувала фанатів фантастичними формами, блиснувши не тільки бюстом, але і апетитними ніжками.
«Всі ми в душі діти!🤪🤣🤗💚💜», - коротко говориться в повідомленні.
Також в підписі Кузнєцова процитувала вірш про «Клишоногого ведмедика».
«Ще трохи і випадуть, Міла», «вау, це дуже мило», «це дуже щасливий ведмідь», «виглядаєш супер», «який ведмедик класний 😇Я люблю м'які іграшки🤗», «яка ж ти красива, слів немає», - відреагували шанувальники.
Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.
Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова роздяглася і виставила гордість в незвичайній позі: "Форми просто вогонь".