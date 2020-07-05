Популярная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода удивила фанатов личным видео с молодым мужчиной

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором подошла и нежно обняла бородатого парня, передает Politeka.net. Выяснилось, что это грузинский и украинский модельер Бичолла Тетрадзе, который является близким другом Лободы.

«Мой друг. Люблю тебя. сильно. Будем праздновать. Happy birthday», - подписала видео Лобода.

За час видео посмотрело почти 170 тысяч человек. В комментариях поклонники стали обсуждать провокационное видео. Некоторые подумали, что это новый парень Лободы, другие рассуждали, что обнимать так нежно друга странно. Отреагировал на видео и российский шоумен Артур Пирожков.

«Хорошенько отдохните!!!», «Какие Вы классные. Счастья всем», «Будет жаришка», «Милахи», «Вау! Наверное, новый бойфренд?», «Какие классные», «Любимые. Светик, Бичолла вы там зажигайте как суперзвезды», «Это замечательный друг», «А как же рамштайн», «Третьего напразнуют», «А Духаста пригласили??))», «Свет не напразднуйте нам там чего», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода кардинально сменила имидж для съемки в клипе. Красотка предстала с пышным каре, в розовой шубе и туфлях.

Напомним, что роскошная Лобода подразнила прелестями в экстремально коротких шортах: «Какая худая».

Как сообщала Politeka, Лобода в кожаной куртке похвасталась неожиданной сменой имиджа: "Самая горячая блондинка".

Также Politeka писала, что Лобода в образе роковой женщины посветила фигурой в кожаном мини: "Самая горячая львица".