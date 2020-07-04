Відома співачка Світлана Лобода в стильному іміджі "фатальної жінки" підкорила фанатів

В цей раз знаменита артистка з'явилася на новому фото в соціальній мережі Instagram в стильному вбранні зі шкіри. Співачка славиться своїм незвичайним почуттям стилю і дуже часто показує образи з курткою-косухою, байкерськими лосинами або міні-сукнями з шкіри. Цього разу зірка підкорила видом в новому шкіряному костюмі, повідомляє Politeka.

Примірявши міні-шорти з шкіри і таку ж куртку в тон, співачці вдалося підкреслити свої стрункі ніжки і виставити їх у вдалому ракурсі. При цьому чорна майка, повністю розшитая паєтками також доповнила образ знаменитості.

Світлана показала нову прическую - рівні біляві локони з косою чубчиком. А ось завершили образ світлани золоті сережки-кільця і досить яскравий манікюр.

«Гуляти підемо?🙃», - написала Світлана.

Фанати відразу ж відповіли:

«з Вами і під дощем можна)», «Світланка, просто красуня, просто шикарна! Цей образ тобі так іде, волосся, просто суупер, ти красуня❤️», «З вами - йдемо ! Як завжди на стилі 👍🔥», «Про, куртка бомба 💣 хочу таку ж, обожнюю такий стиль💞🙌🏾»,, «Яка красуня 💕💕💕», «😻найкрасивіша левиця», «Підемо звичайно ❤️ що за Богиня ❤️✈️».

До цього знаменитість захопила чином у лаконічних чорних брюках, такого ж кольору піджаку, а також топі, під яким не було білизни.

Свої очі Світлана звично приховала за сонцезахисними окулярами, а біляві локони зав'язала в невеликий пучок. Фанати були захоплені настільки спекотним чином Лободи.

«Краса тіла може привабити справжніх шанувальників, але для того, щоб утримати їх потрібно краса душі 😉», - написала співачка.

«Я сьогодні була на спорті 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Як Ви поживаєте, Світлана Сергіївна?🙃», «А у вас вона дуже чиста 💔♥️ це відчувається 😇», «Душевна красуня, підкорить будь-якого😉💘🌼», «Сос*і видно 😂», «Ло-мислитель 🔥», «Ух яка жінка♥️🌟♥️🌟🌷», «Красою тіла залучити, а довжелезними стрункими ногами обхопити і утримати💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥".

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