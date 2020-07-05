Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова вразила виглядом до пластики і змін зовнішності

Зараз дівчина активно займається підготовкою до проведення марафону, хвалиться кадрами із відпочинку і вчиться залучати увагу аудиторії історіями з дитинства. При цьому дівчина не боїться розкривати таємниці минулого, показувати себе до схуднення або ще до того, як зробила пластику. Цього разу Даша показала в розділі Сторі милий кадр з дитинства.

Тоді струнка дівчинка вже почала займатися гімнастикою і підкорювати яскравими фото. Спеціально для цього в Instagram Даша також розповіла про дитинство.

«В дитинстві ми робимо багато веселих і безбашенних вчинків 😅 Хтось тягне всіх бездомних тварин додому, хтось будує цілий день величні пісочні замки, хто виходить на вулицю в туфлях мами... А ви пам'ятаєте, як ми могли сидіти в море просто до посиніння, годинами не вилазили на сушу 😂

Діти завжди щирі, іноді відчайдушні і деколи дуже сміливі. Їх емоції справжні, дитина не буде зображати з себе того, ким не є, не буде насильно спілкуватися з неприємними людьми і змушувати себе робити те, до чого не лежить душа», - написала Даша днем раніше.

Зазначимо, на Instagram фан-сторінці "Холостяка" з'явилася публікація, на якій видно, як раніше виглядала колишня кохана Макса.

При цьому в одному з своіз інтерв'ю Даша розповіла про своїх збільшених губах. За її словами, незважаючи на всі коментарі, іноді навіть дуже агресивні, їй подобаються свої губи.

«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша.

Як виявилося, ще зовсім недавно - до пластики і схуднення - Даша виглядала зовсім по-іншому. Даша важила цілих 67 кілограм і помітила, що не подобається собі лише після невдалого фото.

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