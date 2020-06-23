Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, опублікувала гаряче фото в купальнику

Зірка часто демонструє ідеальну фігуру в Instagram, передає Politeka.net. На одному з останніх знімків красуня з'явилася в блакитному бікіні.

Купальник натягнувся на пишних грудях маючи незвичайний крій. Принади округлилися і підстрибнули.

Плавки натяглися вище стегон і дали розглянути достоїнства. Струнка талія, пружний прес - все це виглядає чудово.

Завершили літній спекотний образ різні прикраси.

Красуня позувала в басейні, витягнувшись у воді, вода покрила волосся. Модель закрила очі, і торкаючись до чола, прочинила губи.

Фото вийшло дуже літнім і жарким, від знаменитості не можна відірватися.

За годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені красою Амбросіо. Вони написали, що її фігура чудова, а образ вийшов напрочуд відвертим.

"Вогняна красуня", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала в білому ліфчику, який обтягнув спокусливі розміри.

Згори модель одягла бузковий светр, ґудзики якого розстебнула. Алессандра була в міні-шортах. Джинс ідеально підкреслив стегна знаменитості і оголив стрункі ніжки.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо постала в білих трусиках-бікіні від купальника і джемпері бежевого кольору. Волосся красуні підхоплені обідком, а на руках – браслети.

Модель стоїть на порозі будинку і тримає на витягнутій руці вишню, як би пригощаючи або пропонуючи скуштувати солодку ягоду.

Користувачі мережі прийшли в захват від краси кумира.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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