Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, показала досконалі вигини в купальнику

Знаменитість нерідко викладає відверті знімки, на яких демонструє пишні груди й тонку талію, передає Politeka.net.

На одному з останніх знімків модель сиділа на кріслі, можна сказати, розвалившись. Алессандра наділа бікіні коричневого відтінку, яке натягнулося на пишних грудях.

Зверху Амбросіо одягла щось схоже на сорочку, щоб приховати плечі від сонця.

Живіт зірки напружився так, що показалися ребра під тонкою шкірою.

Пружний прес прикрили шортики на високій посадці, які виділили найтоншу талію.

Завершили образ різні літні аксесуари.

Амбросіо виставила свої стрункі довгі ніжки. Вітер розвивав її волосся у хвості.

Модель позувала на яхті, позаду неї виднілася синя вода і скелі.

"Я відпливаю ... ⚓️💙", - написала знаменитість.

За десять годин пост зібрав майже 80 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що це фантастичне фото, завдяки такій досконалій моделі в кадрі.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо одягла купальник бірюзового кольору, який добре сів на її пишних грудях.

Плавки були заховані під водою, а красуня торкалася до них руками, ніби підтягуючи на пружних сідницях.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо сиділа на піску спиною до фотографа. Модель одягла золотий купальник з відкритою спиною, який також засвітив види на пружні сідниці, забруднені в піску.

Тканина облягла талію і сиділа ідеально на стрункій фігурі. Алессандра поклала ніжки перед собою.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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