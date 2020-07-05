Відома модель Памела Андерсон продовжує радувати шанувальників яскравими знімками в бікіні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала чергове архівне фото, на якому постала в дуже спокусливому образі. Красуня була одягнена в купальник. Судячи з усього, вона знаходилася на пляжі, так як повністю була забруднена в піску. Андерсон спокусливо дивилася в кадр, у той час як її пухкі губи, плечі і зона декольте були посипані піском.

Варто відзначити, що фото викликало бурхливу реакцію у прихильників супермоделі. Чоловіки залишили їй масу компліментів, захоплюючись її красою. За сім годин знімок зібрав понад 12 тисяч лайків.

«Гаряча», «Так гаряче», «Шалено красива», «Гей, Пем, всі ці фотографії 30-річної давності. Ми можемо побачити деякі твої останні фотографії у віці 54 роки?», «Пісок ніколи не виглядав так красиво», «Гей, у тебе є трохи піску для мене», «Ефектна блондинка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон похвалилася образом в коротенькій сукні, під яку не стала надягати нижню білизну. Зірка Playboy вигнулась, щоб у всій красі продемонструвати своє ідеальне тіло. Волосся жінки було розпущене, що надало особливої пікантності її образу.

Нагадаємо, що Памела Андерсон задерла сукню, влаштувавши пустощі біля ліжка: "Дасть фору 20-річним".

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон в латексі спокусливо нагнулася, показавши найцікавіше: "Соковитий ракурс".

Також Politeka писала, що іменинниця Памела Андерсон позбулася білизни, влаштувавши спеку на ліжку: "Королева".